Челсі – Арсенал: Педро встановив унікальне досягнення у фіналі Ліги Європи

Вінгер Челсі Педро Родрігес став автором унікального досягнення завдяки голу у ворота Арсенала.

Вінгер Челсі Педро Родрігес відзначився голом у ворота Арсенала і став першим гравцем в історії, якому вдавалось відзначитись у фіналах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Суперкубку УЄФА, передає Gracenote Live.

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До цього іспанець у складі Барселони відзначався у воротах Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги чемпіонів 2010/11 і донецького Шахтаря в Суперкубку УЄФА.

Нагадаємо, Челсі розтрощив Арсенал у фіналі Ліги Європи (4:1) і вдруге став володарем цього трофею.

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