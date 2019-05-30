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Челсі – Арсенал: Педро встановив унікальне досягнення у фіналі Ліги Європи

08:25 659 Читать на русском
Челсі – Арсенал: Педро встановив унікальне досягнення у фіналі Ліги Європи
Педро Родрігес / Твіттер ФК Челсі

Вінгер Челсі Педро Родрігес став автором унікального досягнення завдяки голу у ворота Арсенала.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Вінгер Челсі Педро Родрігес відзначився голом у ворота Арсенала і став першим гравцем в історії, якому вдавалось відзначитись у фіналах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Суперкубку УЄФА, передає Gracenote Live.

Азар – перший за 28 років футболіст, який відзначився дублем за англійський клуб у фіналі єврокубка

До цього іспанець у складі Барселони відзначався у воротах Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги чемпіонів 2010/11 і донецького Шахтаря в Суперкубку УЄФА.

Нагадаємо, Челсі розтрощив Арсенал у фіналі Ліги Європи (4:1) і вдруге став володарем цього трофею.

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Теги
Челсі Челсі Ліга Європи Челсі - Арсенал Педро Родрігес Педро Родрігес Арсенал Арсенал
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