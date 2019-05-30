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Челси – Арсенал: Педро установил уникальное достижение в финале Лиги Европы

08:29 164 Читати українською
Челси – Арсенал: Педро установил уникальное достижение в финале Лиги Европы
Педро Родригес / Твиттер ФК Челси

Вингер Челси Педро Родригес стал автором уникального достижения благодаря голу в ворота Арсенала.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Вингер Челси Педро Родригес отличился голом в ворота Арсенала и стал первым игроком в истории, которому удавалось отличиться в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, передает Gracenote Live.

Азар – первый за 28 лет футболист, отметившийся дублем за английский клуб в финале еврокубка

До этого испанец в составе Барселоны отмечался в воротах Манчестер Юнайтед в финале Лиги чемпионов 2010/11 и донецкого Шахтера в Суперкубке УЕФА.

Напомним, Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы (4:1) и во второй раз стал обладателем этого трофея.

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