Челси – Арсенал: Педро установил уникальное достижение в финале Лиги Европы

Вингер Челси Педро Родригес стал автором уникального достижения благодаря голу в ворота Арсенала.

Вингер Челси Педро Родригес отличился голом в ворота Арсенала и стал первым игроком в истории, которому удавалось отличиться в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, передает Gracenote Live.

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До этого испанец в составе Барселоны отмечался в воротах Манчестер Юнайтед в финале Лиги чемпионов 2010/11 и донецкого Шахтера в Суперкубке УЕФА.

Напомним, Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы (4:1) и во второй раз стал обладателем этого трофея.

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