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Челси – Арсенал: Блохин прибыл на финал Лиги Европы в инвалидном кресле

09:43 244 Читати українською
Челси – Арсенал: Блохин прибыл на финал Лиги Европы в инвалидном кресле
Олег Блохин / Eurosport

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин добрался до Олимпийского стадиона в Баку на инвалидной коляске.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Олег Блохин прибыл на финал Лиги Европы в не самом лучшем физическом состоянии. Легенда киевского Динамо сильно хромает, поэтому воспользовался инвалидной коляской, передает Советский Спорт.

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Напомним, что Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы (4:1) и второй раз стал обладателем трофея.

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