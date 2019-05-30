Челси – Арсенал: Блохин прибыл на финал Лиги Европы в инвалидном кресле

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин добрался до Олимпийского стадиона в Баку на инвалидной коляске.

Олег Блохин прибыл на финал Лиги Европы в не самом лучшем физическом состоянии. Легенда киевского Динамо сильно хромает, поэтому воспользовался инвалидной коляской, передает Советский Спорт.

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Напомним, что Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы (4:1) и второй раз стал обладателем трофея.

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