Челси – Арсенал: Блохин прибыл на финал Лиги Европы в инвалидном кресле

Лига Европы — 29 май 502
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Челси – Арсенал: Чех в последнем матче в карьере установил уникальное достижение Лиги Европы
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Олимпик спас ничью с Ворсклой и остался в УПЛ – полтавчане завоевали Кубок престижаУкраина — 29 май 240
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"Вибір місця фіналу ЛЄ був помилкою": Емері про 1:6 від Барселони, насмішки в ПСЖ і скандал з екс-зіркою ШахтаряЛига Европы — 29 май 801
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Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз на финал Лиги чемпионов 2018/19Лига чемпионов — 29 май 328
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Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідейИспания — 29 май 1855