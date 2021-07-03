Збірні Чехії та Данії зустрічаються в чвертьфіналі чемпіонату Європи. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Чехія – Данія на "Футбол 24", стартував о 19:00 за Києвом. Гру транслюють телеканал "Футбол 1" та oll.tv. Чвертьфінальний поєдинок чемпіонату Європи приймає Баку, для якого цей матч стане останнім на турнірі.

Переможець цього протистояння у півфіналі виходить на сильнішого в дуелі Україна – Англія.

Чехія – Данія: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Стартові склади:

Чехія: Вацлік – Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржіл – Голеш, Соучек – Масопуст, Барак, Шевчік – Шик

Данія: Шмейхель – Крістенсен, К'яер, Вестергор – Стрюгер-Ларсен, Ділейні, Хьойберг, Меле – Дамсгор, Брейтвейт, Дольберг.