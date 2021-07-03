Сборные Чехии и Дании встречаются в четвертьфинале чемпионата Европы. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Чехия – Дания на "Футбол 24", стартует в 19:00 по Киеву. Игру транслируют телеканал "Футбол 1" и oll.tv. Четвертьфинальный поединок чемпионата Европы примет Баку, для которого этот матч станет последним на турнире.

Победитель этого противостояния в полуфинале выходит на сильнейшего в дуэли Украина – Англия.

Чехия – Дания: анонс матча 1/4 финала Евро-2020

Стартовые составы:

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил – Голеш, Соучек – Масопуст, Барак, Шевчик – Шик

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьяер, Вестергор – Стрюгер-Ларсен, Дилейни, Хьойберг, Меле – Дамсгор, Брейтуэйт, Дольберг.