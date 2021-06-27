Амстердам вчора попрощався з Євро-2020, але Нідерланди продовжували вояж по турніру. В рамках 1/8 фіналу команда Франка де Бура завітала до Будапешта, де була призначена зустріч зі збірною Чехії – переможець пари у чвертьфіналі виходив би на Данію. Від голландців сьогодні очікувалась впевнена перемога, яка ознаменувала б перший з 2004-го року прорив "ораньє" у другий раунд плей-офф чемпіонату Європи. В той же рік чехи стали півфіналістами.

Нідерланди – Чехія – 0:2 – відео голів

Франк де Бур не став проводити кардинальних змін у складі, обмежившись появою Малена поруч з Депаєм на вістрі атаки. На всіх інших позиціях вийшли основні футболісти. Ярослав Шилгави, своєю чергою, провів масштабну ротацію: дискваліфікованого Боржіла на лівому фланзі оборони замінив Кадержабек, замість травмованого капітана Даріди під Шиком вийшов Барак, а позицію лівого вінгера несподівано зайняв Шевчік – Масопуст залишився у запасі. Стартові схеми залишились незмінними – 3-4-1-2 проти 4-2-3-1.

Перший тайм сильно нагадував поєдинок між Італією та Австрією. Фаворит володів ініціативою й активно розпочав зустріч, але андердоги міцно закрилися на власній половині, високо пресингуючи голландців при початку їхнього білд-апу. Нідерланди, однак, створили кілька напівмоментів на старті матчу, а найкращий шанс запоров Дюмфріс – Дензел змістився з правого на лівий фланг, відгукнувся на закидання від Блінда й прокинув м'яч повз Вацліка на краю штрафного, однак пробити у порожні ворота вже не дав захисник. У чехів же в перші 15 хвилин можна згадати лишень дальній удар Шика по горобцях.

В середині першого тайму Чехія остаточно зв'язала "ораньє" по руках і ногах, збиваючи темп і не відкриваючи зон. Ба більше – підопічні Ярослава Шилгави провели кілька гольових нагод! Так, на 22-й хвилині подачу з правого флангу на лінії воротарського головою замикав Соучек (м'яч пройшов паралельно воротам), на 28-й Шику дали вистрілити з периметру штрафного (вдалий рикошет врятував Стекеленбурга від проблем), а на 38-й Барак пробив метрів з восьми внаслідок скидки на праву стійку – бути б голу, якби не відчайдушний підкат від де Лігта!

У Нідерландів за цей період були лишень низка кросів та вривань у карний майданчик з флангів, але до гострого завершення справа не доходила. Лишень перед свистком на перерву "ораньє" організували небезпечний епізод – це ван Анхольт отримав хитрий пас від Депая й завдав удару з центру штрафного. Втім, Патрік і пробив неточно, і в офсайд заліз. Зрештою, відпочивати команди пішли за нулів на табло. Чехія явно забрала перший тайм.

Початок другого шокував Нідерланди. Вже на 52-й хвилині підопічні Франка де Бура могли відкрити рахунок внаслідок виходу Малена віч-на-віч, але Донні не зміг переграти Вацліка. За кільканадцять секунд після цього епізоду вже Шик повинен був вириватись сам на сам з голкіпером, однак від катастрофи "ораньє" врятував де Лігт – він збив Патріка перед штрафним. Повтор, однак, показав, що Маттейс підіграв собі рукою, тож арбітр Сергій Карасьов показав центрбеку пряму червону картку. Голландці залишились у меншості!

Франк де Бур перейшов на схему в чотири захисники, а на вістрі атаки замість Малена вийшов Промес. Втім, ця перестановка нічого не принесла "ораньє" у позиційному наступі, а в обороні почався справжній кошмар. Вже на 65-й хвилині чехи мали виходити вперед внаслідок рикошету на лівий край штрафного та пострілу Кадержабека у протихід Стекеленбургу – Думфріс в останню мить заблокував удар! Втім, вже на 68-й "народна команда" добилася свого: Чехія заробила стандарт на правому фланзі, подача з нього пішла на дальню стійку, звідки Калас виконав скидку вздовж воріт – Голеш же вколотив м'яч у сітку. 0:1!

Стривожений Франк де Бур у відповідь випустив височенного Вегхорста в надії на замикання подач, але за 10 хвилин після пропущеного голу Нідерланди не створили взагалі нічого. Чехи впевнено тримали суперника на дистанції, а на 78-й хвилині Масопуст навіть відважився на постріл метрів з 20-ти у праву дев'ятку – було красиво, але Стекеленбург спіймав м'яч. Спіймав, аби пропустити вдруге вже через хвилину: голландці вибили винос Вацліка у центр, а Голеш, перехопивши м'яч прямо перед носом Вейналдума, увірвався на лівий край штрафного – в завершенні епізоду він покотив у спини захисникам під удар Шику в ближній кут. 0:2!

Деморалізовані Нідерланди за останні 10 хвилин основного часу та 6 хвилин компенсованого так і не створили нічого небезпечного. "Народна команда "ж кілька разів могла й розгром оформити, вилітаючи у класні контратаки, але їхнє завершення підкачало. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу підопічних Ярослава Шилгави. Чехія вийшла у чвертьфінал Євро-2020!

Нідерланди поплатилися за слабку підготовку

"Ораньє" у груповому етапі вразили яскравим футболом, причому громити вдавалося навіть суперників з дуже інтенсивним пресингом – 39 пресинг-дій на чужій третині не допомогли австрійцям уникнути виносу "всуху". Цей аспект був особливо важливим, адже перед Євро-2020 ключовою проблемою голландців називали роботу під тиском у першій стадії розіграшу м'яча. Зокрема, саме завдяки високому пресингу шотландці тактично переграли Нідерланди в контрольній зустрічі прямо перед чемпіонатом (перемогти по рахунку не дав геніальний штрафний Депая).

Чехія сповідувала той же стиль, що і Австрія з Шотландією. Той же високий пресинг, ті ж 39 пресинг-дій на чужій третині, той же відхід у п'ятірку захисників у позиційній обороні. Нічого нестандартного Ярослав Шилгави своєму візаві не запропонував – єдиним нововведенням стала персональна робота "народної команди" по Вейналдуму. "Пивовари" намагалися не дати Джорджінью виконувати фірмові ривки з глибини у штрафний та зону перед ним з подальшим обіграшем.

Персонально за Джіні був закріплений Голеш, який йшов за капітаном "ораньє" до кінця. Його опускання призводили до формування п'ятірки у задній лінії.

Результат перевершив усі очікування – за весь матч Вейналдум зробив всього 1 дотик до м'яча у карному майданчику, не завдав жодного удару й віддав всього 15 передач, причому лишень 10 були точними – це найгірший результат для голандських футболістів у плей-офф Євро за останній 41 рік. Щонайгірше, йому тільки 2 рази вдалося віддати точну передачу вперед. Чехи показали Україні, як необхідно грати з Джіні, щоб він не забивав голів у порожні ворота.

Втрата одного з лідерів просування атак завжди болісно б'є по структурі, але топовий колектив повинен підлаштовуватись. Теоретично, витягнути "ораньє" міг де Йонг, який виглядав чи не найкращим футболістом команди протягом групового етапу, але й у нього гра не пішла – він був активним, але більшість його пасів йшли поперек поля або назад. Френкі взагалі не потрапив у список футболістів, які бодай якось загострювали гру передачами.

Причина полягала у грамотній роботі Барака, якому не лінь було спускатись за Де Йонгом. Він постійно тримав його в полі зору, а заодно заповнював розрив у центрі поля, який був викликаний опусканням опорників.

Часто Барак перемикався і на Вейналдума, сідаючи в оборонний блок. Нагадаємо, Антонін є нападником по природі й центральним атакувальним півзахисником у схемі збірної Чехії.

Втім, списувати усі проблеми на індивідуальні провали неправильно. Фіаско зазнала уся команда, а першопричина полягала у відсутності ідей щодо зміни малюнку гри. Чехія методично душила "ораньє" агресивним тиском на чужій третині, а Нідерланди сипались, збиваючись на довгі передачі. У матчі проти "пивоварів" їхня частка перевалила за 14%, в той час як у групі показник не підіймався вище 10,6% (у поєдинку з Австрією). "Коронним" маневром став пас назад на Стекеленбурга з подальшим виносом – 70% його передач виявились довгими.

Інакше кажучи, структура просування атак Нідерландів через фірмові комбінації була знищена. Чехія опустила гранда на свій рівень, а у такому режимі голландці виявились не готовими до гри – за весь матч в їхньому активі був всього один реальний момент (вихід Малена віч-на-віч) та кілька вривань у карний майданчик на індивідуальній майстерності. Все.

Другою причиною провалу стала катастрофічна гра в обороні. Франка де Бура нещадно критикували за перехід на схему з трьома захисниками (ця модель неідеально працювала і до Євро-2020), але після матчів у групі всі почали говорити про далекоглядність і сміливість коуча. Виявилось, що Нідерланди погано обороняються як у трійці, так і в четвірці.

Показовим став епізод з вилученням де Лігта. Легко все списати на неоковирного Маттейса, але ж де була його підстраховка? Ключовим параметром "трійки" є максимальна компактність, але за центрбеком Ювентуса взагалі нікого не було. Шпарина в захисті була просто гігантською.

Тут виникають питання і до психологічного налаштування, адже голландці регулярно недогравали епізоди. Наприклад, моменту з ударом Соучека передували 10 секунд боротьби 2-на-2 на правому фланзі – з середини поля ніхто не спустився на допомогу ван Анхольту й де Лігту. Між тим, це все одно необхідно було робити, адже центральна зона залишалася вільною для обіграшів чехів.

Особливо сачкував Блінд: у епізоді з пострілом Барака метрів з восьми його прямої вини немає (на початку епізоду він впав у центрі), але Дейлі біг назад "у розвалочку", не поспішаючи на допомогу де Лігту – саме за це йому "прилетіло" від розлюченого Маттейса (іронічно, що саме він приніс найбільше користі в захисті). У епізоді з першим голом Блінд взагалі кинув Голеша одразу після подачі, дозволивши йому спокійно замикати скидку.

Чехія не могла створити багато гольових нагод, але Нідерланди самі принесли їх супернику. Можливо, голландці опинилися в полоні ейфорії після плей-офф, де все виходило і де суперник не карав за помилки, однак у плей-офф все змінилося – навіть середнячок свої шанси використовує з другої-третьої спроби. Так чи інакше, відповідальність і за цей провал лежить виключно на де Бурі – якщо вже тренер перед матчем дозволяв собі говорити про чемпіонський парад на амстердамських каналах, то чому футболісти повинні бути серйозними?

Франк змарнував свій шанс реанімувати кар'єру. Він ганебно вилетів з Євро, не вигадавши нічого – хоча умови не були нестандартними. Нідерланди не мали права бути не готовими до агресивного пресингу з боку суперників. Вони не могли приїжджати сюди з одним-єдиним сценарієм виходу з оборони і тим паче не могли кидати своїх опонентів при стандартах. За всі ці недоліки "ораньє" й отримали жорстоке покарання. Чехія – браво!

Найкращий матч Голеша

Український вболівальник може пам'ятати Голеша по матчах Динамо проти Яблонця у сезоні 2018/19, коли чехи двічі відібрали очки у киян (1:0, 2:2). Тоді Томаш провів два повних поєдинки проти "біло-синіх", а вже у наступному році він разом з Масопустом грали за празьку Славію. В новий клуб чех прийшов у якості крайнього захисника, однак Індржих Трпішовскі цієї весни побачив у ньому потенціал до гри в опорній зоні. По суті, коуч пражан зробив із Голеша чеського Лама або Кімміха, тільки Томаш більше орієнтований на гру в обороні.

Перед початком чемпіонату Європи новоспечений опорник не претендував на основу. Залізобетонне місце в парі з Соучеком займав Крал, за якого московський Спартак планував виручити кількадесят мільйонів євро – Голешу ж в кращому випадку пророчили місце в ослабленому центрі оборони. І це якщо пощастить. Втім, Крала так жорстоко відвозили шотландці, що Ярослав Шилгави вирішив спробувати Голеша в парі з Соучеком. Експеримент виявився вдалим. Тепер вже Крал не мріє про основу у збірній.

У поєдинку з Нідерландами 28-річний опорник Славії видав, можливо свій найкращий матч у кар'єрі. В першу чергу, він випалив увесь центр поля – Томаш виконав 9 повернень м'яча (лідер зустрічі), виграв 5 із 7 єдиноборств на землі, переміг у 3-х верхових дуелях з 4-х, 4 рази відібрав м'яч (у 6-ти епізодах, лідер), тричі блокував подачі з глибини, виконав 1 перехоплення й 2 виноси. Саме на Голеші лежав основний масив роботи по нейтралізації Вейналдума.

Окрім цього, Голеш серйозно допоміг при організації атакувальної роботи. В його активі – 2 передачі під удар й 3 прогресивних паси, і перебування в топ-5 футболістів на полі за гостротою дистрибуції. Крім того, Томаш двічі пробив по воротах. За таку активність доля винагородила опорника голом і асистом. До Голеша останніми чехами, яким це вдавалося зробити на Євро, були Ян Коллер та Мілан Барош.

Шик – шикарний

Цей каламбур набрид усім ще до Євро-2020, але як інаше назвати гру Патріка? Здавалося, що після голу з центру поля у ворота шотландців нападник Байєра заспокоїться, виконавши норму по перформансах, але чех і не думає зупинятись. На цьогорічному турнірі він став одним з найбільш небезпечних форвардів.

Шик за чотири матчі провів аж 13 ударів, 8 разів влучивши у площину й забивши 4 голи – це топова конвертація. Загалом, у 30-ти поєдинках за збірну Патрік відзначився у воротах суперника 15 разів, причому на великих турнірах більше голів має лишень Мілан Барош (5 vs 4). Аналогічна статистика у нього й в гонитві бомбардирів на Євро-2020 – більше забив лишень Роналду (5).

Патрік обстрілює ворота з будь-яких дистанцій і в будь-яких ситуаціях. Особливо важко вести з ним боротьбу – показовим став момент із червоною карткою де Лігта, в якому Маттейс не зміг впоратись із тиском чеха, збивши його й отримавши вилучення. Цікаво, що Шик заробив на собі вже дві червоні картки, хоча проти нього сфолили всього два рази. З такою статистикою у Байєрі нападник не затримається.

Де Бур у полоні останнього шансу кар'єри – пастор "Реформації" посягнув на святе і зробив Нідерланди нетиповими