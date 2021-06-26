Йохан Кройф Арена прощалася з Євро-2020 матчем 1/8 фіналу, в якому зустрічалися збірні Уельсу й Данії. Фаворитом у цій парі, звісно ж, вважалися скандинави, які йшли у топ-3 за всіма атакувальними метриками на турнірі – втім, валлійців не можна було недооцінювати, адже вони посіли другу позицію у непростій групі зі Швейцарією та Італією. Переможець сьогоднішнього поєдинку, з великою ймовірністю, виходив у чвертьфіналі на Нідерланди, яким необхідно переграти Чехію у Будапешті.

Уельс – Данія – відео голів

Роберт Пейдж із вибором стартової 11-ки не здивував. Коуч "драконів" повернувся до схеми 4-2-3-1 з Бейлом, Ремзі та Дежймсом у півзахисті та Муром на вістрі атаки – а от його візаві навіть трішки шокував своїм складом. Поульсен не потрапив навіть у заявку, Васс захворів у день матчу, а їх місце в основі зайняли Дольберг і Ларсен відповідно. Під нападниками розташувались Брейтвейт і Дамсгор, а на інших позиціях все залишилось без змін.

Від збірної Уельсу очікувалась гра другим номером, однак команда несподівано взяла активний старт. У першій третині першого тайму острів'яни розігрували м'яч низом на чужій половині поля й створили кілька перспективних моментів: Бейл двічі стріляв з-за меж штрафного (трохи неточно), Ремзі з лінії пробивав у руку К'яєру (м'яч влучив у неї від стегна, тож це не пенальті), а удар Джеймса із середньої відстані прилетів в руки Шмейхелю. Данія ж ніяк не могла встановити контроль над м'ячем, а єдиною атакувальною дією "червоної гвардії" у цей період став дальній постріл Дольберга по горобцях.

Втім, поступово підопічні Каспера Юлманда підлаштувалися під суперника. В середині першого тайму скандинави відігнали валлійців на їхню половину й почали розкатувати затяжні атаки з діагоналями від Хьойберга, комбінаціями на лівому фланзі й спробами швидкісних ривків від Брейтвейта на правому. Як наслідок, фаворит протистояння на 20-х хвилинах провів аж чотири кутових і всадив на жовту Родона, а на 27-й скандинави ефектно відкрили рахунок: Дольберг отримав передачу неподалік штрафного, змістився в центр і закрутив м'яч під праву стійку – 0:1!

В наступні 20 хвилин зміст гри не змінювався. Данія міцно тримала інціативу, регулярно входила у карний майданчик та душила Уельс високим пресингом. Двічі це могло вилитись у другий гол: на 32-й хвилині Дольберг п'яткою підрізав у ворота простріл Меле на ближню стійку, а на 45-й Меле пробив з лівого краю карного майданчика – в обох випадках валлійців врятував Уорд. Ще одна невдача "драконів" спіткала перед перервою – травму отримав основний правий захисник (Робертс), замість якого довелося випускати Неко Вільямса.

Зрештою, на перерву команди відправились за мінімальної переваги Данії у рахунку й за тотальної пасивності британців. На другий тайм у прихильників Уельсу були великі надії, однак вже за дві хвилини після його початку "червона гвардія" шокувала "драконів": Брейтвейт отримав закидання на хід правим флангом, втік від Девіса й прострілив у штрафний, а Вільямс у паніці вибив м'яч точно на Дольберга – Каспер одразу ж покарав суперника точним ударом. 2:0.

Пропущений гол вибив підопічних Роба Пейджа з колії, однак і команда Каспера Юлманда не стала добивати валлійців одразу. В наступні 10 хвилин після гол на полі нічого цікавішого за заблокований удар Джеймса не сталося, тож обидва тренери наважились освіжити гру: у "драконів" вийшов Харрі Вілсон, а данців посилили Єнсен і Ньоргор – Родон, Дамсгор і Ділейні покинули поле. Дещо пізніше Долберга змінив високий Корнеліус, який мав чіплятись за кроси у контратаках.

Уельсу вже не було чого втрачати, тож в середині другого тайму команда пішла уперед великими силами. Британці стали надовго затримуватись на чужій половині, але за понад 20 хвилин вони змогли створити лишень дальній удар Аллена з лету (вище воріт), а також кілька подач без замикання. Данія при цьому могла влаштувати розгром: на 61-й хвилині Вестергор стріляв у площину (Уорд виручив), а на 65-й Єнсен з лівого флангу виконав подачу на правий край штрафного – м'яч несподівано закрутився у дев'ятку, але влучив стійку! В цілому, матч виглядав рівно, але Уельсу катастрофічно бракувало ідей у атаці.

В ендшпілі зустрічі Уельс остаточно розклеївся, а Данія, підсилена свіжими Бойлесеном та Андерсоном, почала закривати суперника на чужій половині. На 85-й хвилині тиск "червоної" гвардії" повинен був вилитись у третій гол, однак Уорд парирував удар Хьойберга після кутового, а Брейтвейт з Андерсоном не влучили у площину з кількох метрів. Втім, вже на 88-й фаворит добив андердога: Меле отримав шикарну подачу на правий край карного майданчика, прибрав Девіса на замасі й потужно вистрілив у ближню дев'ятку – 0:3!

Уельс зумів огризнутися лишень фолом Вілсона, за який Харрі одразу ж отримав пряму червону. За грубість данці покарали четвертим голом у виконанні Брейтвейта. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгром валлійців з рахунком 0:4. Данія – перший чвертьфіналіст Євро-2020!

Данія вміє все

У здатність Данії рознести Уельс ніхто не сумнівався. В основному складі й за звичної тактики "червона гвардія" повинна була влаштовувати розгром, але матч проти валлійців виявився набагато складнішим, ніж очікувалося. По-перше, через травми та хвороби вилетіли Поульсен і Васс, які грали у основі завжди. По-друге, "дракони" здивували на старті, перекривши центр і перебиваючи данців – у стартові 20 хвилин острів'яни вели за ударами з рахунком 7:1. Команда Каспера Юлманда не була схожою сама на себе, помиляючись у простих ситуаціях і майже не виходячи на чужу половину поля.

Здавалося, що зараз Данію покарають за старі проблеми – в першу чергу, за невиразність у грі проти середнього блоку та слабкість опорників під пресингом. Саме так у перші 30 хвилин Росія тримала скандинавів на дистанції. Втім, тренерський штаб оперативно відреагував на проблеми, вже в середині першого тайму серйозно змінивши схему. Зі стартових 3-4-2-1 Данія перебудувалася на 4-3-3 з підйомом Крістенсена в опорну зону. Андреас майже не брав участі у побудовах атак, але відтягував на себе увагу валлійців, залишаючи вільним небезпечного Хьойберга.

Уельс виявився неготовим до такого повороту. У новій формації данці розвалили компактність суперника й захопили контроль над м'ячем (67%), завдавши чотири удари по воротах до перерви. Один вилився у гол, ще два могли завершитись взяттям воріт.

Після другого голу Данія знову перебудувалася, повернувшись до схеми з трьома захисниками – але тепер це були жорсткі 3-5-2 з поверненням Крістенсена в оборону, двома наконечниками та Ньоргором в опорній зоні. В ендшпілі зустрічі Каспер Юлманд провів і четверту перестановку, відправивши лівого фулбека Меле направо. Внаслідок усіх цих тренерських рішень "червона гвардія" міцно тримала ініціативу, не дозволивши Уельсу взагалі нічого – а під кінець ще й влаштувавши розгром.

Подібна гнучкість є головною перевагою Данії на Євро-2020. Підопічні Каспера Юлманда демонстрували її і в матчі проти Бельгії, коли команда перейшла зі схеми 4-2-3-1 на 3-4-3 з високим персональним пресингом, а потім перебудувавшись на 5-3-2 з роботою Ньоргора виключно по де Брюйне. У підсумку, все завершилось у схемі 4-3-3.

З Росією ж Крістенсен прикривав опорну зону, коли Хьойберг йшов у атаку в якості вільного художника. Словом, на будь-який розвиток подій у скандинавів є тактична відповідь – і мова не лишень про тренера, а й про команду, якій легко вдається перемикатися між різними режимами.

Усім цим не міг похизуватись Уельс, якого вистачило всього на 20 хвилин першого тайму. Клас тренера та його підопічних дався взнаки у плей-офф – тут вже потрібно керувати грою й приймати нетривіальні рішення на ходу. Валлійці після бадьорого старту не вигадали взагалі нічого, закономірно зазнавши розгрому.

Дали м'яч – фігач!

В завершальній фазі атак особливо хочеться відзначити нетипову для топ-команд "родзинку" Данії – "червона гвардія" не боїться стріляти з дальніх дистанцій. У сучасному футболі тренери забороняють часто пробивати з-за меж штрафного, адже xG ударів звідти набагато менший, але Каспер Юлманд йде всупереч шаблонам. Футболіст з якісним ударом може забивати лонгшотом достатньо часто – варто лишень вийти на хорошу позицію. Немає сумнівів, що Дольберг у ситуації, в якій він опинився перед своїм першим голом, поклав би м'яч у сітку в 6-7 випадках з 10-ти – так чому б цим не користуватись?

Дальні удари Данії допомогли і з Росією, адже у перші півгодини команда не розуміла, як розкрити блок Стаса Черчесова. Перший постріл пройшов поруч зі стійкою, другий же влетів у дев'ятку – і все. Гра розкрилася, Росія посипалась, а "червона гвардія" забила з дистанції ще двічі. Коли стріляєш не з відчаю, а після організованого виходу на хорошу позицію, потрапити в кут з 22-25-ти метрів набагато простіше, ніж здається.

Знову ж таки, Данія не зловживає цим аспектом. Лонгшоти для Каспера Юлманда є лишень приємним додатком до загальної моделі гри, а не основною ідеєю, як у того ж Уельса з Бейлом. У скандинавів достатньо інструментів для зламу оборони через різні методи, але факт залишається фактом – ніхто так часто не б'є з-за меж штрафного, як Данія.

Статистика ударів Данії за останні два матчі

Дольберг і Меле – герої зустрічі

Неможливо не відзначити у цій зустрічі Дольберга. Тезка головного тренера збірної Данії приїхав на рідний для себе стадіон – Каспер протягом п'яти років виступав за Аякс, причому у сезоні з фіналом Ліги Європи-2017 нападник був одним з основних футболістів. Тепер він виступає за Ніццу, пропустивши 44% матчів в основі через травми та коронавірус, але вміння запалювати на Йохан Кройф Арені данець не розгубив.

Дольберг оформив ефектний дубль, ставши першим після 2012 року данським футболістом, якому вдалося забити два голи в одному матчі на великому турнірі – востаннє дуплетом стріляв Бендтнер. Крім того, Каспер виявився першим після ЧС-1998 данцем, якому вдалося відзначитись у плей-офф великого турніру збірних.

Втім, найбільший вплив на гру чинив Меле. Лівий захисник збірної Данії взяв участь одразу в трьох голах "червоної гвардії" у ворота Уельсу – в його активі дві класні передгольові передачі, а також красивий удар точно в дев'ятку після прориву на правий край штрафного. Це вже друга його результативна дія на Євро-2020 після голу у ворота Росії на груповому етапі.

Йоакім розтерзав обидва фланги валлійців, віддавши 6 прогресивних пасів, вигравши 9 єдиноборств з 14-ти, зробивши 3 перехоплення й залишившись лідером чемпіонату за кількістю просувань з м'ячем. Крім того, в його активі 3 обіграші на дриблінгу (з 6-ти спроб), 2 зароблених на собі фоли та 1 потужний удар з лівого краю штрафного під ближню стійку – Уорд парирував його. Не дивно, що з такою активністю Sofascore та Whoscored визнали Меле другим після Дольберга найкращим футболістом матчу (різниця становить всього 0,1 / 0,6 балів). Браво!

Ювілейні голи на Євро: сотня Жиресса, Хаві б'є Росію, донецька легенда, особливий Карагуніс