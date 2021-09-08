Після матчів відбору до ЧС-2022 розташування "синьо-жовтих" покинула низка лідерів. Відтак, до Чехії полетіли лише 19 футболістів. Усі вони прогнозовано потрапили до заявки на поєдинок, який відбудеться вже сьогодні, 8 вересня. Стартовий свисток на Доосан Арені в Пльзені пролунає о 21:45.

Чехія – Україна: анонс товариського матчу

Склад збірної України на товариський матч із Чехією:

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Шахтар).