После матчей отбора к ЧМ-2022 расположение "сине-желтых" покинул ряд лидеров. Следовательно, в Чехию полетели только 19 футболистов. Все они прогнозируемо попали в заявку на поединок, который состоится уже сегодня, 8 сентября. Стартовый свисток на Доосан Арене в Пльзене прозвучит в 21:45.

Чехия – Украина: анонс товарищеского матча

Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией:

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Шахтер).