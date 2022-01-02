Український форвард Юрій Яковенко вирішив не продовжувати угоду з датським Есб'єргом.

Яковенко отримав статус вільного агента ще 1 січня, коли добіг кінця термін його контракту з Есб'єргом, інформує Footboom.

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Зазначимо, що клуб офіційно не повідомляв про відхід Юрія, проте його профіль вже прибрали з сайту. Transfermarkt також підтверджує відхід українця.

У поточному сезоні Яковенко зіграв лише у 4 матчах, в яких не відзначався результативними діями. Загалом, Юрій виступав за датський клуб 106 матчів та забив 26 голів.

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