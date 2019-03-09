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Че Че та Буено вийшли в старті Динамо U-21 у турнірі дублерів

13:31 327 Читать на русском
Че Че та Буено вийшли в старті Динамо U-21 у турнірі дублерів
Вітор Буено (у синій формі) / Футбол 24

Тренерський штаб Олександра Хацкевича продовжує ігнорувати бразильських легіонерів київського Динамо.

Че Че та Буено вийшли в основі дублюючого складу "біло-синіх" на матч із Арсеналом-Київ U-21.

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Відзначимо, що після зимової перерви обидва бразильці ще жодного разу не виходили на поле в складі основної команди. До того, ж Вітор Буено жодного разу навіть не потрапив до заявки основної команди.

До слова, Че Че відзначився голом вже на 20-й хвилині матчу. Наразі в поєдинку дублерів Динамо та Арсенала-Київ триває перший тайм. Рахунок – 2:0 на користь Динамо.

Єдиним бразильцем, на якого розраховує головний тренер Динамо Олександр Хацкевич, залишається Сідклей. Лівий оборонець стабільно потрапляє до заявки "біло-синіх", а в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі навіть відіграв 20 хвилин.

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Теги
Динамо Динамо Динамо U-21 Динамо U-21 Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че Вітор Буено Вітор Буено
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