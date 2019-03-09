Че Че и Буэно вышли в старте Динамо U-21 в турнире дублеров

Тренерский штаб Александра Хацкевича продолжает игнорировать бразильских легионеров киевского Динамо.

Че Че и Буэно вышли в основе дублирующего состава "бело-синих" на матч с Арсеналом-Киев U-21.

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Отметим, что после зимнего перерыва оба бразильцы еще ни разу не выходили на поле в составе основной команды. К тому же, Витор Буэно ни разу даже не попал в заявку основной команды.

К слову, Че Че отметился голом уже на 20-й минуте матча. В данный момент в поединке дублеров Динамо и Арсенала-Киев идет первый тайм. Счет – 2:0 в пользу Динамо.

Единственным бразильцем, на которого рассчитывает главный тренер Динамо Александр Хацкевич, остается Сидклей. Левый защитник стабильно попадает в заявку "бело-синих", а в матче 1/8 финала Лиги Европы против Челси даже сыграл 20 минут.

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