Че Че показав, як легіонери Динамо рятуються від українського холоду

Півзахисник Динамо Че Че виклав в Instagram цікаве фото зі своїми одноклубниками.

Вочевидь, прохолодна погода, яка запанувала в Україні останніми днями, не надто комфортна для деяких легіонерів Динамо. Принаймні Беньямін Вербіч, Че Че, Сідклей та Вітор Буено змушені були вдягатись на тренування дещо тепліше.

Динамо цікавиться трьома гравцями Львова, – ТК Футбол

Нагадаємо, після сенсації в матчі Шахтар – Львів Динамо отримало шанс скоротити відставання від "гірників" до 6 очок. Свій поєдинок 16 туру УПЛ проти Олександрії кияни проведуть завтра, 25 листопада.