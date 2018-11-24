Че Че показал, как легионеры Динамо спасаются от украинского холода

Полузащитник Динамо Че Че выложил в Instagram интересное фото со своими одноклубниками.

Вероятно, прохладная погода, которая установилась в Украине в последние дни, не слишком комфортная для некоторых легионеров Динамо. По крайней мере Беньямин Вербич, Че Че, Сидклей и Витор Буэно вынуждены были одеваться на тренировку несколько теплее.

Динамо интересуется тремя игроками Львова, – ТК Футбол

Напомним, после сенсации в матче Шахтер – Львов Динамо получило шанс сократить отставание от "горняков" до 6 очков. Свой поединок 16 тура УПЛ против Александрии киевляне проведут завтра, 25 ноября.