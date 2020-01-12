Чалханоглу може перейти в Арсенал

Півзахисник збірної Туреччини може перебратись на Туманний Альбіон.

Турецький півзахисник італійського Мілана Хакан Чалханоглу зацікавив Арсенал, повідомляє видання The Sun.

Гол Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Кальярі – Мілан – 0:2

Лондонський клуб планує взяти 25-річного футболіста в оренду – у послугах турецького хавбека особисто зацікавлений головний тренер Арсенала Мікель Артета. Видання зазначає, що борги Мілана досягли вже 146 млн євро, тому клуб готовий влаштувати розпродаж, аби хоч трохи залатати свої фінансові прогалини.

Нагадаємо, Чалханоглу перейшов у Мілан у липні 2017 року з німецького Байєра за 23,3 млн євро. У поточному сезоні він провів у Серії А 18 матчів, в яких забив два голи і віддав одну результативну передачу.

Мілан після 19 турів набрав 25 очок і посідає в італійській першості восьму сходинку.

Мілан на виїзді переміг Кальярі, Ібрагімовіч в порядку: забив, майже оформив дубль, відіграв корисно