Чалханоглу может перейти в Арсенал

Полузащитник сборной Турции может перебраться на Туманный Альбион.

Турецкий полузащитник итальянского Милана Хакан Чалханоглу заинтересовал Арсенал, сообщает издание The Sun.

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Лондонский клуб планирует взять 25-летнего футболиста в аренду – в услугах турецкого хавбека лично заинтересован главный тренер Арсенала Микель Артета. Издание отмечает, что долги Милана достигли уже 146 млн евро, поэтому клуб готов устроить распродажу, чтобы хоть немного залатать свои финансовые дыры.

Напомним, Чалханоглу перешел в Милан в июле 2017 года из немецкого Байера за 23,3 млн евро. В текущем сезоне он провел в Серии А 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Милан после 19 туров набрал 25 очков и занимает в итальянском первенстве восьмое место.

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