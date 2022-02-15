"Чи витіснить Ванат Кулача? Конкуренція буде. Кулач досвідченіший. Недарма він свого часу забивав у всіх командах, в яких був. Він хороший нападник. Дай Бог, щоб у нього не було жодних проблем зі здоров'ям, і я впевнений, що він ще побореться.

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Ванату буде непросто, але він – конкурентний. У нього перед Кулачем є одна перевага – час. У нього є час спокійно дістатися до основи Динамо. І Ванат буде чіплятися за своє місце.

Хоча я думаю, що все одно основним нападником буде Бєсєдін, на якого робить ставку Луческу. Він розуміє, що Артем сумував за великим футболом, і у нього немає виходу, він повинен дати результат. Бєсєдін повинен дозабивати те, що не забив за ці півтора роки.

Тому я думаю, що Бєсєдін буде основним. А хто себе краще проявить, хто краще зможе замінити Артема – Ванат чи Кулач – ми подивимося. У Ваната є перспективи, цей сезон для нього не критичний, і він може трохи почекати. А у Кулача часу менше, він повинен дати результат зараз. Тому я не виключаю, що саме він буде другим нападником, а Ванат – третім", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Кулач у поточному сезоні провів за Динамо 5 поєдинків, в яких забив 1 м'яч. Ванат виступав в оренді у Чорноморці, де у 18 матчах записав на свій рахунок 3 голи і 1 асист.

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