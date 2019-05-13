Бєсєдін: Соль – звичайний футболіст і хороший хлопець

Нападник Динамо Артем Бєсєдін прокоментував повернення на футбольне поле і розповів про конкурента на позиції форварда Франа Соля.

"Мабуть, години гри було дуже мало, вранці тренування до обіду або навіть до вечора. Вихідний один день на тиждень був, проводив його з родиною, їздив на риболовлю.

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Звичайно, хочеться постаратися робити великий обсяг роботи і паралельно забивати м'ячі. Думаю, до цього треба йти з кожним матчем, думати, що зробив правильно, а що ні.

Тренери нам кажуть, що з Шахтарем особисті зустрічі начебто непогані, але найголовніше не втрачати очки в таких матчах, як з Олександрією, Чорноморцем. Потрібно виходити з настроєм. Найголовніше – в наступному сезоні не втрачати очки. Хоча ми і говоримо про це кожного сезону, але все одно треба.

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Фран Соль? Були і не такі, як Соль, а й інші різні футболісти. Він звичайний футболіст, хороший хлопець, бажаю йому удачі. Звичайно, хороші футболісти потрібні, нехай беруть, буде легше. Зараз такий час, багато молодих гравців. Треба грати з тим, що є, і вичавлювати максимум", – сказав Бесєдін в коментарі ПроФутбол.

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