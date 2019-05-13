Беседин: Соль – обычный футболист и хороший парень

Нападающий Динамо Артем Беседин прокомментировал возвращение на футбольное поле и рассказал о конкуренте на позиции форварда Франа Соля.

"Видимо, часа игры было очень мало, утром тренировка до обеда или даже до вечера. Выходной один день в неделю был, проводил его с семьей, ездил на рыбалку.

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Конечно, хочется постараться делать большой объем работы и параллельно забивать мячи. Думаю, к этому надо идти с каждым матчем, думать, что сделал правильно, а что нет.

Тренеры нам говорят, что с Шахтером личные встречи вроде неплохие, но самое главное не терять очки в таких матчах, как с Александрией, Черноморцем. Нужно выходить с настроем. Самое главное – в следующем сезоне не терять очки. Хотя мы и говорим об этом каждый сезон, но все равно надо.

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Фран Соль? Были и не такие, как Соль, но и другие разные футболисты. Он обычный футболист, хороший парень, желаю ему удачи. Конечно, хорошие футболисты нужны, пусть берут, будет легче. Сейчас такое время, много молодых игроков. Надо играть с тем, что есть, и выжимать максимум", – сказал Беседин в комментарии ПроФутбол.

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