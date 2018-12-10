toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР - ЛІОН РІВЕР ПЛЕЙТ - БОКА ХУНІОРС

Бєсєдін прокоментував свій стан після травми

09:05 190 Читать на русском
Бєсєдін прокоментував свій стан після травми
Артем Бєсєдін / Фото: соцмережі

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін, який повернувся на поле після травми, почуває себе добре.

Як відомо, форвард Динамо Артем Бєсєдін повернувся на поле після тривалої травми та відіграв майже весь матч проти львівських Карпат.

Карпати – Динамо: Циганков знову знущається над "левами", львівське прокляття і несправедливість погрому

За словами футболіста, травма його вже не турбує.

"Головне, що нога не турбує так, як раніше. Все добре", – сказав Бєсєдін у ефірі програми "Профутбол".

Нагадаємо, що через пошкодження форвард пропустив півтора місяця.

УПЛ пішла на перерву – Шахтар став "зимовим чемпіоном"

Теги
Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Визначились всі учасники Клубного чемпіонату світу 2018
    Світ — 12:201344 Визначились всі учасники Клубного чемпіонату світу 2018
9
год
:
1
хв
Атлетік
22:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук