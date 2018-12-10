Бєсєдін прокоментував свій стан після травми

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін, який повернувся на поле після травми, почуває себе добре.

Як відомо, форвард Динамо Артем Бєсєдін повернувся на поле після тривалої травми та відіграв майже весь матч проти львівських Карпат.

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За словами футболіста, травма його вже не турбує.

"Головне, що нога не турбує так, як раніше. Все добре", – сказав Бєсєдін у ефірі програми "Профутбол".

Нагадаємо, що через пошкодження форвард пропустив півтора місяця.

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