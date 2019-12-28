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Бєсєдін: Попри всю повагу до Родрігеса і Соля, не бачу, чого б міг у них навчитися

14:32 774 Читать на русском
Бєсєдін: Попри всю повагу до Родрігеса і Соля, не бачу, чого б міг у них навчитися
Артем Бєсєдін / Фото з відкритих джерел

Форвард киян Артем Бєсєдін розповів про свої стосунки з нападниками Динамо і конкурентами за місце в основі – Жерсоном Родрігесом та Франом Солем.

"На своїй позиції за місце у стартовому складі я конкурую з Жерсоном Родрігесом і Франом Солем. У нас нормальні, робочі стосунки. Не скажу, що ми друзі. Просто добре спілкуємося. Між нами здорова конкуренція, тому жодних проблем.

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Чи могли б ми навчитися чогось один в одного? Важко сказати. Звичайно, я дивлюся на гру багатьох нападників і хочу переймати у них найкраще. Наприклад, коли в команді були Мораєс і Мбокані, у них дійсно можна було чогось навчитися, адже це досвідчені футболісти, які багато де встигли пограти. Вони володіли хорошими футбольними якостями, тому, коли дивився на їхню гру, навчався. А що стосується конкретно Родрігеса і Соля – попри всю повагу до них, я не бачу, які якості можна було б запозичити для себе, аби вони допомогли мені в майбутньому", – цитує Бесєдіна Dynamo.kiev.ua з посиланням на клубний журнал Динамо.

Нагадаємо, кілька днів тому Бєсєдіна відсторонили на 30 днів через провалений допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти шведського Мальме. Київське Динамо виступило з офіційною заявою щодо ситуації, в якій, щоправда, не повідомило ніяких деталей розслідування.

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Теги
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