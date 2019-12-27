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Бєсєдін назвав свій найгірший матч за Динамо

20:45 787 Читать на русском
Бєсєдін назвав свій найгірший матч за Динамо
Артем Бєсєдін / Фото 1927.kiev.ua

Форвард Динамо Артем Бєсєдін з жахом пригадує поєдинок 14-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:1).

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Це була моя найогидніша гра за все життя. Я вийшов на заміну в другому таймі, коли вже не було ніякого футболу: команди пішли з поля, потім повернулись. Бразильці Шахтаря валяються, Тайсон взагалі плаче. Вперше зіткнувся з подібним, тому, по суті, не пограв.

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Ну, кричать тобі щось з трибун – нехай кричать. Вони можуть і твоїх батьків, дружину або сім'ю лаяти – їм цього ніхто не заборонить. Це ж вболівальники, хтось може бути нетверезий. Тому гравцям ображатися на те, що кричать з трибуни, і плакати, а арбітру відводити команду з поля, вважаю, неправильно. Якщо ти футболіст, то повинен грати у футбол. А не слухати, що кричать з трибун, чи плакати", – цитує Бесєдіна Dynamo.kiev.ua з посиланням на клубний журнал Динамо.

Після 18-ти турів АПЛ Динамо перебуває на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 14 очок.

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Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Шахтар - Динамо
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