"Це було ще в харківському інтернаті на рівні академії. Постійно приїжджали представники Шахтаря і казали: "Переходьте до нас". Я був ще зовсім юним. Що я міг розуміти? У той час все вирішував мій батько. Він ніби знав і сказав "ні".

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Чому вибрав Динамо? В душі воно якось ближче. Навіть у тому віці у мене було розуміння, що Шахтар – це добре, класно, але щось не так.

Можна навіть порівняти, як мене звали в Шахтар і Динамо. Ставлення теж важливо. Представник Шахтаря приїжджав до Харкова, дзвонив мені і татові. Але не було конкретики. А потім мені безпосередньо зателефонував Ігор Михайлович (Суркіс, – прим.) і сказав: "Ми хочемо тебе бачити". Рінат Леонідович (Ахметов, – прим.) мені не дзвонив. Звичайно, це підкуповує і хочеться туди йти. Я зрозумів, що заради цього я і грав. Я переїхав, навіть не замислюючись", – сказав Бєсєдін у коментарі Sportarena TV.

Нагадаємо, Артем перейшов у юнацьку команду Динамо з харківського УФК № 1 у 2013 році.

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