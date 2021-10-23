"Это было еще в харьковском интернате на уровне академии. Постоянно приезжали представители Шахтера и говорили: "Переходите к нам". Я был еще совсем юным. Что я мог понимать? В то время все решал мой отец. Он будто знал и сказал "нет".

"Динамо купило нападающих, а играет Гармаш": Беседин дал важный совет Супряге

Почему выбрал Динамо? В душе оно как-то ближе. Даже в том возрасте у меня было понимание, что Шахтер – это хорошо, классно, но что-то не так.

Можно даже сравнить, как меня звали в Шахтер и Динамо. Отношение тоже важно. Представитель Шахтера приезжал в Харьков, звонил мне и папе. Но не было конкретики. А потом мне непосредственно позвонил Игорь Михайлович (Суркис, – прим.) и сказал: "Мы хотим тебя видеть". Ринат Леонидович (Ахметов, – прим.) мне не звонил. Конечно, это подкупает и хочется туда идти. Я понял, что ради этого я и играл. Я переехал, даже не задумываясь", – сказал Беседин в комментарии Sportarena TV.

Напомним, Артем перешел в юношескую команду Динамо из харьковского УФК № 1 в 2013 году.

Динамо обов’язково переможе Барселону – варто тільки трохи почекати