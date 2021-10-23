"За Гармаша дуже тішуся. Ми придбали нападників, а грає Гармаш. Йому можна тільки поаплодувати. Він хоче грати в футбол і неважливо на якій позиції.

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Так, є нюанси, раніше Денис розмовляв з суддями, але він завжди виходив і переживав за результат і клуб. Якби було щось не так, він би не грав. Містер йому довіряє і Гармаш його не підводить.

Щодо Супряги... Йому потрібно в психологічному плані себе налаштувати. Якщо нападник довго не забиває, то у нього в голові відбувається бардак. Головне тримати себе в певних рамках і не давати психології взяти над собою верх. Потрібно забити перший гол, він найскладніший, потім вже піде легше. Я вважаю, йому треба просто заспокоїтися, зібратися, вийти і довести. Він дуже хороший футболіст: швидкий, технічний, є голова. Просто йому потрібно переглянути ставлення до себе в плані психології", – сказав Бєсєдін у коментарі Sportarena TV.

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