"З Кривцовим дуже незручно грати. Такий кусючий, постійно намагається бути на нозі. Плюс досвід, що дуже важливо. Ось, мабуть, в Україні це єдиний захисник, з яким мені незручно грати. А так – хтось сильний, хтось слабкий, хтось швидкісний, хтось маленький, хтось високий.

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А щодо найкращого бомбардира... От як тільки я зможу і перше, і друге коло відіграти на полі – тоді поговоримо. Я замислювався про те, що коли у мене закінчилася дискваліфікація, я повністю зіграв лише друге коло. Зараз я перше коло знову не зіграю, я знову виходжу на друге коло. Вісім-дев'ять забиваю за півкола, дайте мені повний сезон зіграти, тоді зможу пободатися", – сказав Бесєдін у коментарі YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

До слова, найкращим результатом Бєсєдіна в УПЛ на цей момент є дев'ять забитих м'ячів у сезоні 2016/17. Наразі Артем відновлюється від травми, отриманої у збірній України на Євро-2020 у матчі 1/8 фіналу проти Швеції (2:1). Орієнтовно форвард має повернутися на поле після зимової паузи.

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