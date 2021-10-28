"Чи міг Шевченко дати прочухана у роздягальні? Міг, особливо мені. Востаннє це було на Євро-2020, коли ми грали із Північною Македонією.

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Я вийшов, ми тоді вигравали 2:1. До мене відлітає м'яч, я Сидорчуку п'ятою скидаю, вже останні хвилини йшли – тоді обрізка, він б'є, і там метр від штанги. Я заходжу, видно, що переживає Шевченко, каже: "Що ти робиш?". Тільки не так, зрозуміло.

"Що ти робиш, мля? Хто так грає? Хто в центрі п'ятами віддає, ще й у такому матчі?". І давай, коротше. Міг напхати – це все було по ділу. Хто як до цього ставиться – я ще прописав би якогось лящика. Це ж не жарти – серйозний турнір, серйозні завдання. Я все чудово розумію", – сказав Бесєдін у коментарі YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, Шевченко залишив посаду тренера збірної України влітку після 5 років роботи з "синьо-жовтими".

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