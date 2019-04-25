Бєсєдін: Мій контракт з Динамо влітку не закінчується

Нападник Динамо Артем Бєсєдін розповів про своє відновлення від травми. а також зачепив тему контракту з київським клубом.

"Я почуваюся добре, жодного дискомфорту вже немає. З понеділка повертаюсь у загальну групу – десь із травня готовий допомагати команді у матчах. Головне, що ахілл мене вже не турбує і я правильно відновився.

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У мене закінчується контракт з Динамо? Не знаю, звідки у вас така інформація. Мій контракт з клубом влітку не закінчується", – розповів Бєсєдін.

Відзначимо, що авторитетний портал Transfermarkt вказує, що угода Бєсєдіна з Динамо чинна до 30 червня цього року. 23-річний нападник виступає за першу команду киян з 2017 року. В поточному сезоні в активі Бєсєдіна 2 голи у 14 матчах в усіх турнірах, щоправда, у 2019 році форвард не зіграв жодного поєдинку через травму.

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