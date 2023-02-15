Бєсєдін дебютував у старті Омонії – динамівець заробив червону супернику, не забив з кількох метрів і програв у Кубку
Омонія не змогла переграти АПОЕЛ в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Кіпру.
Омонія – АПОЕЛ – 1:2
Голи: Ансаріфард, 29 – Каро, 52, Далціо, 86
Артем Бєсєдін вперше вийшов у старті в 1/4 фіналу Кубка Кіпру. Відіграв весь матч, заробив вилучення для суперника. В українця була нагода забити, але він не реалізував свій момент з меж воротарського майданчика.
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В другому таймі на полі з’явився ще один українець. Роман Безус замінив Ансаріфарда на 88 хвилині матчі. На жаль, результативними діями він теж не відзначився.
Нагадаємо, що матч-відповідь між АПОЕЛем і Омонією відбудеться 1 березня о 18:00 за київським часом.
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