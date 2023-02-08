Омонія звільнила Янніка Ферреру через 3,5 місяці після призначення на посаду головного тренера.

Пригоди Янніка Феррери як наставника кіпрської Омонії добігли кінця. Як інформує офіційний сайт клубу, 42-річного фахівця було звільнено зі своєї посади через незадовільні результати команди, а також погану атмосферу в роздягальні.

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Омонію очолив 45-річний Софроніс Аугусті. Цей фахівець чотири роки тренував Аполлон, з яким виграв Кубок і Суперкубок Кіпру, а також двічі пробивався до групового етапу Ліги Європи.

Після 22 зіграних турів Омонія посідає 6-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Кіпру.