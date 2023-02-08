Клуб Безуса і Бєсєдіна змінив тренера – через результати й атмосферу в роздягальні
07:30 - Читать на русском
Омонія звільнила Янніка Ферреру через 3,5 місяці після призначення на посаду головного тренера.
Пригоди Янніка Феррери як наставника кіпрської Омонії добігли кінця. Як інформує офіційний сайт клубу, 42-річного фахівця було звільнено зі своєї посади через незадовільні результати команди, а також погану атмосферу в роздягальні.
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Омонію очолив 45-річний Софроніс Аугусті. Цей фахівець чотири роки тренував Аполлон, з яким виграв Кубок і Суперкубок Кіпру, а також двічі пробивався до групового етапу Ліги Європи.
Після 22 зіграних турів Омонія посідає 6-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Кіпру.
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