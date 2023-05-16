Ще 27 лютого 2022 року Б'єлса покинув Лідс, який вивів в АПЛ, і відтоді перебував без роботи. Тепер же він очолив збірну Уругваю, повідомляє тамтешня футбольна асоціація.

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Угода підписана до кінця ЧС-2026. На тренерському містку 67-річний аргентинець замінить Дієго Алонсо. Це вже третя робота у збірній для Марсело: протягом 1998-2004 років працював з Аргентиною, а з 2007 по 2011 роки – з Чилі.

Окрім цього, Б'єлса тренував французькі Лілль і Марсель, іспанські Атлетік та Еспаньйол, мексиканські Америку й Атлас, аргентинські Ньюеллс Олд Бойз і Велес Сарсфілд.