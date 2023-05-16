Еще 27 февраля 2022 года Бьелса покинул Лидс, который вывел в АПЛ, и с тех пор находился без работы. Теперь же он возглавил сборную Уругвая, сообщает тамошняя футбольная ассоциация.

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Соглашение подписано до конца ЧМ-2026. На тренерском мостике 67-летний аргентинец заменит Диего Алонсо. Это уже третья работа в сборной для Марсело: в течение 1998-2004 годов работал с Аргентиной, а с 2007 по 2011 годы – с Чили.

Кроме того, Бьелса тренировал французские Лилль и Марсель, испанские Атлетик и Эспаньол, мексиканские Америку и Атлас, аргентинские Ньюэллс Олд Бойз и Велес Сарсфилд.