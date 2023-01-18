Після вильоту Мексики з ЧС-2022 на груповому етапі Херардо Мартіно залишив посаду наставника команди. Федерація футболу дала собі два місяці, щоб знайти заміну. Термін закінчується менше ніж через два тижні. Згідно з інформацією ESPN, Марсело Б’єлса став фаворитом на вакантну посаду.

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"Ель Локо" – номер один в короткому списку Федерації футболу Мексики, який складається з п’яти імен. Особистість інших чотирьох тренерів ще не відомі. Раніше повідомлялося про інтерес до Роберто Мартінеса, але він вибрав збірну Португалії. До слова, Б'єлса майже рік перебуває без роботи після закінчення своєї пригоди в Лідсі.

Від майбутнього наставника збірної Мексики чекають, що він зможе повернути "зелених" у найкращу форму. Йдеться про перемогу в Золотому кубку 2023 року, та підготовку команду до домашнього ЧС-2026.

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