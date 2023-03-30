Аргентинський фахівець перебуває у відпустці відтоді, як у лютому 2022 року він покинув англійський Лідс. Все свідчить про те, що Марсело Б'єлса незабаром повернеться до роботи, але не на клубному рівні.

Б'єлса може відновити кар'єру в збірній, яка невдало виступила на ЧС-2022

За даними аргентинського телеканалу TyC Sports, "Ель Локо" головний кандидат на посаду наставника збірної Уругваю. Перемовини між тренером та Федерацією перебувають на завершальній стадії. Очікується, що Марсело Б'єлса очолить команду до кінця відбіркових матчів на ЧС-2026. Якщо результати будуть позитивними, то наставник залишиться на період Мундіалю.

Нагадаємо, що збірна Уругваю не змогла пробитися у стадію плей-офф ЧС-2022, який проходив в Катарі. "Селесте" посіли третє місце у своїй групі. Марсело Б'єлса має досвід роботи з національними командами. Він очолював збірні Аргентини та Чилі.

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