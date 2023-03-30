Аргентинский специалист находится в отпуске с тех пор, как в феврале 2022 года он покинул английский Лидс. Все говорит о том, что Марсело Бьелса в скором времени вернется к работе, но не на клубном уровне.

Бьелса может возобновить карьеру в сборной, неудачно выступившей на ЧМ-2022

По данным аргентинского телеканала TyC Sports, "Эль Локо" главный кандидат на должность наставника сборной Уругвая. Переговоры между тренером и Федерацией находятся на завершающей стадии. Ожидается, что Марсело Бьелса возглавит команду до конца отборочных матчей на ЧМ-2026. Если результаты будут положительными, наставник останется на период Мундиаля.

Напомним, что сборная Уругвая не смогла пробиться в стадию плей-офф проходившего в Катаре ЧМ-2022. "Селесте" заняли третье место в своей группе. У Марсело Бьелса есть опыт работы с национальными командами. Он возглавлял сборные Аргентины и Чили.

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