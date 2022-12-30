"Друзі, 36 років тому – 29 грудня 1986 року – я став володарем "Золотого м'яча"! Багато хто мене запитує: Ігоре Івановичу, а розкажи, як це було? Хвилююче? Друзі, звичайно, це було хвилююче, тривожно. Звісно, був легкий мандраж. Звісно, я переживав.

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Мені дуже хотілося здобути "Золотий м'яч". Адже мій кумир, друг і вчитель Блохін Олег Володимирович "Золотий м'яч" уже мав. Перебувати поряд в одному послужному списку з метром українського футболу було шанобливо та величезною честю.

Але не це головне. Найбільше мені хотілося показати і довести всьому світу, всім хлопчакам і дівчаткам, що неможливе – можливо. Що будь-яка людина може досягти будь-якої вершини. Головне – прагнення, працьовитість та старанність. І навіть пацан із одеської Молдаванки може стати найкращим футболістом у світі. І "Золотий м'яч" 1986 року – тому приклад. Працюйте. Працюйте. Прагніть. Віддавайтеся. Не здавайтесь. І у вас все вийде.

Я хочу, щоб Україна перемогла у війні, яку проти моєї країни веде підлий та агресивний ворог. Щоб не гинули люди, і над моєю Україною було мирне небо. Щоб у вільній, незалежній, свободолюбній Україні виховували майбутніх чемпіонів, майбутніх володарів "Золотих м'ячів". Блохін, Бєланов, Шевченко чекають на наступного чемпіона. Все в нас вийде. Вірте. Працюйте. Досягайте. Слава Україні! Слава воїнам ЗСУ! Слава українцям!" – написав Бєланов на своїй сторінці у Facebook.

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