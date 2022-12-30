"Друзья, 36 лет назад – 29 декабря 1986 года – я стал обладателем "Золотого мяча"! Многие меня спрашивают: Игорь Иванович, а расскажи, как это было? Волнующее? Друзья, конечно, это было волнительно, тревожно. Конечно, был лёгкий мандраж. Конечно, я переживал.

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Мне очень хотелось получить "Золотой мяч". Ведь мой кумир, друг и учитель Блохин Олег Владимирович "Золотой мяч" уже его имел. Находиться рядом в одном послужном списке с мэтром украинского футбола было почтительно и огромной честью.

Но это не главное. Больше всего мне хотелось показать и доказать всему миру, всем мальчишкам и девочкам, что невозможно – возможно. Что любой человек может добиться любой вершины. Главное – стремление, трудолюбие и усердие. И даже пацан из одесской Молдаванки может стать лучшим футболистом в мире. И "Золотой мяч" 1986 года – тому пример. Работайте. Работайте. Старайтесь. Отдавайтесь. Не сдавайтесь. И у вас все получится.

Я хочу, чтобы Украина победила в войне, которую против моей страны ведет подлый и агрессивный враг. Чтобы не гибли люди и над моей Украиной было мирное небо. Чтобы в свободной, независимой, свободолюбивой Украине воспитывали будущих чемпионов, будущих обладателей "Золотых мячей". Блохин, Беланов, Шевченко ждут следующего чемпиона. Все у нас получится. Верьте. Работайте. Добивайтесь. Слава Украине! Слава воинам ВСУ! Слава украинцам!" – написал Беланов на своей странице в Facebook.

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