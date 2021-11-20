"Варто відзначити спортивну порядність національної команди Франції, яка максимально була націлена на перемогу у виїзному матчі з нашим єдиним конкурентом у боротьбі за другу сходинку у групі – Фінляндією. Чесно зізнатися, зараз настали такі часи, що не надто віриш цьому футболу.

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Бувають матчі, коли нічого не зрозуміло. Французи ж своєю грою в Гельсінкі показали, що не все купується та продається. Вони наочно продемонстрували, що є ще сучасний чесний футбол", – сказав Бєланов у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі за вихід у плей-офф відбору ЧС-2022 перемогла Боснію і Герцеговину (2:0). Французи у паралельному матчі на виїзді, попри достроковий вихід з групи, здолали Фінляндію (2:0), що дозволило "синьо-жовтим" продовжити боротьбу за путівку у Катар.

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