Бєланов: Французи своєю грою з фінами показали, що не все купується та продається
Колишній форвард Динамо Ігор Бєланов віддав належне порядності "трикольорових", які, попри невмотивованість, до останнього боролися зі збірною Фінляндії.
"Варто відзначити спортивну порядність національної команди Франції, яка максимально була націлена на перемогу у виїзному матчі з нашим єдиним конкурентом у боротьбі за другу сходинку у групі – Фінляндією. Чесно зізнатися, зараз настали такі часи, що не надто віриш цьому футболу.
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Бувають матчі, коли нічого не зрозуміло. Французи ж своєю грою в Гельсінкі показали, що не все купується та продається. Вони наочно продемонстрували, що є ще сучасний чесний футбол", – сказав Бєланов у коментарі Meta Ratings.
Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі за вихід у плей-офф відбору ЧС-2022 перемогла Боснію і Герцеговину (2:0). Французи у паралельному матчі на виїзді, попри достроковий вихід з групи, здолали Фінляндію (2:0), що дозволило "синьо-жовтим" продовжити боротьбу за путівку у Катар.
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