Бывший форвард Динамо Игорь Беланов отдал должное порядочности "трехцветных", которые, несмотря на немотивированность, до последнего сражались со сборной Финляндии.

"Стоит отметить спортивную порядочность национальной команды Франции, которая максимально была нацелена на победу в выездном матче с нашим единственным конкурентом в борьбе за второе место в группе – Финляндией. Честно признаться, сейчас наступили такие времена, что не слишком веришь этому футболу.

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Бывают матчи, когда ничего непонятно. Французы своей игрой в Хельсинки показали, что не все покупается и продается. Они наглядно продемонстрировали, что еще есть современный честный футбол", – сказал Беланов в комментарии Meta Ratings.

Напомним, сборная Украины в решающем матче за выход в плей-офф отбора ЧМ-2022 победила Боснию и Герцеговину (2:0). Французы в параллельном матче на выезде, несмотря на досрочный выход из группы, одолели Финляндию (2:0), что позволило "сине-желтым" продолжить борьбу за путевку в Катар.

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