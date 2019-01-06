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Бєланов: Для мене Лобановський був не просто тренер, він багато чому навчив нас в житті

14:44 5 Читать на русском
Бєланов: Для мене Лобановський був не просто тренер, він багато чому навчив нас в житті
Ігор Бєланов та Валерій Лобановський / фото із соцмереж

Легендарний екс-форвард Динамо, володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов поділився спогадами про свого колишнього наставника Валерія Лобановського.

Нагадаємо, сьогодні виповнюється 80 років з дня народження легендарного футболіста та тренера Валерія Лобановського.

"Здоров'я мого батька підірвала критика з московських кабінетів". Валерій Лобановський, яким ми його не бачили

"Сьогодні, 6 січня, виповнилося б 80 років Великому тренеру Валерію Васильовичу Лобановському. Для мене він був не просто тренер, він багато чому навчив нас в житті, був завжди поруч у скрутні хвилини, переживав за нас, як за своїх близьких.

Світла пам'ять Валерію Васильовичу. Пам'ятаємо, любимо", – написав Бєланов на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо Мюллер піде на лавку, ти – за ним", – Решко пригадав установку Лобановського у легендарному матчі з Баварією

Теги
Валерій Лобановський Ігор Бєланов Динамо Динамо
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