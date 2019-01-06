toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ СЕВІЛЬЯ - АТЛЕТІКО

"Якщо Мюллер піде на лавку, ти – за ним", – Решко пригадав установку Лобановського у легендарному матчі з Баварією

13:52 731 Читать на русском
"Якщо Мюллер піде на лавку, ти – за ним", – Решко пригадав установку Лобановського у легендарному матчі з Баварією
Стефан Решко / фото із соцмереж

Легендарний екс-захисник Динамо Стефан Решко пригадав виступи від керівництвом Валерія Лобановського, якому сьогодні могло б виповнитись 80 років.

"Найбільш пам'ятними матчами з Лобановським в Динамо вважаю ігри за Суперкубок УЄФА проти Баварії. На виїзді ми зіграли на результат. Блохін забив красивий гол, який потім довго крутили в Європі.

Капелло: Лобановський брав участь в моєму тренерському становленні, він став творцем великого Динамо

Мені ж треба було познайомитися з легендарним форвардом німців Гердом Мюллером, який до цього забив 7 голів у ворота збірної СРСР. Мені треба було його опікати персонально, тому запам'яталася індивідуальна установка від Васильовича. Він тоді сказав, що м'яч в цій грі мене не цікавить. Моїм завданням було бути тінню Мюллера.

Лобановський був до цього в Німеччині, добре його вивчив і потім передавав інформацію мені. Він сказав, що якщо Мюллер не заб'є, в Баварії більше ніхто не заб'є, тому що вся гра суперника будувалася через нього. Якщо він піде на лавку, ти за ним, говорив Лобановський. Журналісти потім навіть придумали і приписували Лобановському цитату: "Мюллер в душову, Решко теж в душову і почухай йому спинку".

"Я – Мюллер, бомбардир із Ньордлінгена".

Було тоді велике і політичне підґрунтя, тому що в СРСР відзначали 30-річчя перемоги на фашистською Німеччиною. Перед матчем-відповіддю, на який було подано 500 тисяч заявок на квитки, до нас в роздягальню заходили партійні діячі і говорили, що ми не маємо права програти Баварії. У підсумку в Києві перемога була за нами – 2:0", – розповів Решко Команда №1.

До слова, у складі Динамо Решко 4 рази виграв чемпіонат СРСР, а також здобував Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА-1975.

"Здоров'я мого батька підірвала критика з московських кабінетів". Валерій Лобановський, яким ми його не бачили

Теги
Валерій Лобановський Динамо Динамо Герд Мюллер Стефан Решко Баварія Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Селезньов пройшов медогляд у Малазі
    Іспанія — 14:04330 Селезньов пройшов медогляд у Малазі
2
год
:
26
хв
Севілья
17:15
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук