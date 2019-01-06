"Якщо Мюллер піде на лавку, ти – за ним", – Решко пригадав установку Лобановського у легендарному матчі з Баварією

Легендарний екс-захисник Динамо Стефан Решко пригадав виступи від керівництвом Валерія Лобановського, якому сьогодні могло б виповнитись 80 років.

"Найбільш пам'ятними матчами з Лобановським в Динамо вважаю ігри за Суперкубок УЄФА проти Баварії. На виїзді ми зіграли на результат. Блохін забив красивий гол, який потім довго крутили в Європі.

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Мені ж треба було познайомитися з легендарним форвардом німців Гердом Мюллером, який до цього забив 7 голів у ворота збірної СРСР. Мені треба було його опікати персонально, тому запам'яталася індивідуальна установка від Васильовича. Він тоді сказав, що м'яч в цій грі мене не цікавить. Моїм завданням було бути тінню Мюллера.

Лобановський був до цього в Німеччині, добре його вивчив і потім передавав інформацію мені. Він сказав, що якщо Мюллер не заб'є, в Баварії більше ніхто не заб'є, тому що вся гра суперника будувалася через нього. Якщо він піде на лавку, ти за ним, говорив Лобановський. Журналісти потім навіть придумали і приписували Лобановському цитату: "Мюллер в душову, Решко теж в душову і почухай йому спинку".

"Я – Мюллер, бомбардир із Ньордлінгена".

Було тоді велике і політичне підґрунтя, тому що в СРСР відзначали 30-річчя перемоги на фашистською Німеччиною. Перед матчем-відповіддю, на який було подано 500 тисяч заявок на квитки, до нас в роздягальню заходили партійні діячі і говорили, що ми не маємо права програти Баварії. У підсумку в Києві перемога була за нами – 2:0", – розповів Решко Команда №1.

До слова, у складі Динамо Решко 4 рази виграв чемпіонат СРСР, а також здобував Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА-1975.

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