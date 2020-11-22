"Гра з Інгульцем – ніяка. Добре, що динамівцям чистий гол не зарахували. Дуже неприємно, що Динамо Київ так грає. Не дивлячись на те, що це не основний склад.

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Немає ніякої агресії, просто катають м'яч. Перемогли на майстерності. Практично, не було комбінацій, які могли привести до голу. Гармаш забив після відскоку. Тільки Шапаренко здійснив зрячий удар.

Це прохідна гра. Є результат і все забудуть уже завтра про цей матч. Головне – без осічок на дистанції. Такий розрахунок", – поділився Саленко в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо впевнено переграло Інгулець (2:0) завдяки голам Гармаша та Шапаренка та закріпилось на першій сходинці чемпіонату.

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