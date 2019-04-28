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Буяльський: Сказав Мораєсу все, що думаю, не приховуючи

28 квітня 23:39 389 Читать на русском
Буяльський: Сказав Мораєсу все, що думаю, не приховуючи
Віталій Буяльський / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський розповів про конфлікт з форвардом Шахтаря Жуніором Мораєсом після гри 25-го туру УПЛ (0:0).

 

"Я його не називав спочатку ніяк. Я йшов сходами, а він – з дитиною на руках. Він раз мені сказав, не буду говорити що, я промовчав, другий раз сказав, тоді я обернувся і сказав все, що думаю, не приховуючи.

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Сказав, що він продався? Так. А що – ні? Це моя особиста думка. Йому в Динамо також пропонували контракт, якщо я не помиляюся. Людина в обличчя говорить одне, а потім робить інше", – заявив Буяльський в ефірі програми "Профутбол".

Нагадаємо, що раніше Мораєс виступав за Динамо з 2015 по 2018 рік, а минулого літа перебрався до складу принципового суперника киян – донецького Шахтаря.

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Теги
Динамо - Шахтар Динамо Динамо Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Віталій Буяльський Віталій Буяльський
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