Динамо – Шахтар: Буяльський з'ясовував стосунки з Мораєсом у підтрибунному приміщені

Матчі Динамо та Шахтаря завжди відрізнялись високою напругою навіть поза межами поля.
Динамо та Шахтар не змогли виявити сильнішого у двобої в рамках 25-го туру УПЛ та розписали закономірну нічию (0:0).
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Після матчу хавбек киян Віталій Буяльський та нападник донецького клубу Жуніор Мораєс продовжили протистояння у підтрибунному приміщені, повідомляє FootballHUb.
Суперники вступили у словесну перепалку на підвищених тонах, та не слідкували за нормами літературної лексики. Про причини конфлікту не повідомляється.
Після 25-ти турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо на 7 очок.
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