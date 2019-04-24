Динамо – Шахтар: Буяльський з'ясовував стосунки з Мораєсом у підтрибунному приміщені

Конфлікти виникали і під час матчу / Фото Футбол 24

Матчі Динамо та Шахтаря завжди відрізнялись високою напругою навіть поза межами поля.

Динамо та Шахтар не змогли виявити сильнішого у двобої в рамках 25-го туру УПЛ та розписали закономірну нічию (0:0).

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Після матчу хавбек киян Віталій Буяльський та нападник донецького клубу Жуніор Мораєс продовжили протистояння у підтрибунному приміщені, повідомляє FootballHUb.

Суперники вступили у словесну перепалку на підвищених тонах, та не слідкували за нормами літературної лексики. Про причини конфлікту не повідомляється.

Після 25-ти турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо на 7 очок.

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