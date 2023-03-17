Півзахисник Динамо Віталій Буяльський може не зіграти в матчі з Шахтарем, який відбудеться наприкінці квітня.

Згідно з дисциплінарними правилами УАФ Буяльський може отримати дискваліфікацію від 3 до 5 матчів, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

"Думав, що Буяльському треба викликати дві швидкі": Леоненко прокоментував фол Бланко проти хавбека Динамо

Члени КДК вже наступного тижня можуть покарати хавбека Динамо максимальним терміном через обтяжливі обставини (нецензурна лайка на адресу арбітра). Таким чином, Буяльський може пропустити ігри з Зорею, Львовом, Минаєм, Рухом та Шахтарем (відбудеться 22 квітня).

Додамо, що Віталій провів 29 поєдинків за Динамо у поточному сезоні, в яких відзначився 12 голами та 6 асистами.

Динамо переграло Дніпро-1 в матчі УПЛ – Буяльський і Ко показали ставлення до Луческу, суддівський цирк, дивна червона