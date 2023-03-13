"Я вже думав, скільки ігор дискваліфікації мають дати Бланко, а тут, всього лише, жовту показали. Але, щоправда, Буяльський перегравав.

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Я вже думав, що швидку треба викликати, і не одну, а дві. Так він репетував і корчився, що аж страшно було. Та, зрештою, все швиденько пройшло.

Але у Бланко треба голову перевірити, чи все в нього гаразд. Ні з того, ні з сього такий фол. Чесно кажучи, тут треба давати багато ігор дискваліфікації", – сказав Леоненко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, наприкінці матчу Домінго Бланко жорстко зіграв проти Буяльського – аргентинський півзахисник СК Дніпро-1 наступив на ногу гравцю Динамо, який на той момент уже перебував без м'яча. Головний арбітр зустрічі обмежився лише "гірчичником".

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