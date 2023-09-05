Колишній наставник збірної Нідерландів Луї ван Гал вважає, що чемпіонат світу в Катарі був сфальсифікований, щоб Ліонель Мессі нарешті міг виграти трофей.

"Коли ви бачите, як Аргентина забиває голи, як ми забиваємо голи, і як деякі аргентинські гравці перевищили межу і не були покарані, я думаю, що це все було заздалегідь продуманою грою.

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Що я маю на увазі? Був свідомий намір зробити Ліонеля Мессі чемпіоном світу", – цитує фахівця NOS.

Нагадаємо, що під час ЧС-2022 Аргентина здобула путівку в півфінал, здолавши в серії пенальті Нідерланди. "Ораньє" скаржилися, що аргентинці поводилися на полі некоректно, а судді закривали очі на їхню поведінку. У підсумку Мессі та Ко стали чемпіонами світу, обігравши у фіналі збірну Франції.

Луї ван Гал покинув пост головного тренера Нідерландів після турніру. Наразі "ораньє" очолює Рональд Куман.

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