Катар проведе спаринг з російською збірною, повідомляє пресслужба місцевої федерації. Матч відбудеться 12 вересня в Ель-Вакрі на стадіоні, який приймав чемпіонат світу-2022.

Емір Катару зганьбився вилизуванням Росії, коментуючи ЧС-2022 – господаря Мундіалю нещадно критикують

Збірна Катару зважилася на ганебний вчинок, адже всі цивілізовані країни тримають окупантів в ізоляції. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни не зіграли жодного офіційного матчу, а спаринг-партнерами були Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Іран і Ірак.

Катар провалився на домашньому ЧС-2022. Господарі програли всі три матчі на груповому етапі. Після цього Катар встиг осоромитися ще на "Золотому кубку" КОНКАКАФ, де програв Гаїті та Панамі.