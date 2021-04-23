"Все почалося у 2017 році, після участі збірної Малі в Кубку африканських націй U-17 в Габоні. Кілька клубів зв'язалися зі мною через агента. Я попросив їх зачекати до кінця чемпіонату світу, який відбувся в Індії через кілька місяців після закінчення Кубка африканських націй.

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Я зупинив вибір на клубі, назву якого не скажу. Я отримав запрошення, але, на жаль, не зміг отримати візу. Клуб зробив все, але посольство відмовило у видачі візи. Через кілька тижнів зі мною зв'язався клуб з України – це був донецький Шахтар.

"Гірники" надіслали мені запрошення, і я приїхав в Україну на перегляд. Мені дуже сподобався цей клуб, але ми ніяк не могли узгодити контракт. За два дні я поїхав в Полтаву у Ворсклу, яка взяла мене в оренду на два роки. Так я опинився в Україні.

Зараз є деякі клуби, які зв'язуються зі мною через агента, але я поки хотів би зосередитися на Ворсклі. У мене хороше житло, мені добре платять, і моя зарплата приходить вчасно. Я відчуваю себе добре в полтавській команді, і маю намір скористатися своїм перебуванням тут, щоб рости, а в майбутньому продовжити контракт, який пов'язує мене з Ворсклою. Чому б і ні", – розповів Кане в інтерв'ю Bamada.net.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ібрахім провів за Ворсклу 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

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