"Все началось в 2017 году, после участия сборной Мали в Кубке африканских наций U-17 в Габоне. Несколько клубов связались со мной через агента. Я попросил их подождать до конца чемпионата мира, который состоялся в Индии через несколько месяцев после окончания Кубка африканских наций.

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Я остановил выбор на клубе, название которого не скажу. Я получил приглашение, но, к сожалению, не смог получить визу. Клуб сделал все, но посольство отказало в выдаче визы. Через несколько недель со мной связался клуб из Украины – это был донецкий Шахтер.

"Горняки" прислали мне приглашение, и я приехал в Украину на просмотр. Мне очень понравился этот клуб, но мы никак не могли согласовать контракт. Через два дня я поехал в Полтаву в Ворсклу, которая взяла меня в аренду на два года. Так я оказался в Украине.

Сейчас есть некоторые клубы, которые связываются со мной через агента, но я пока хотел бы сосредоточиться на Ворскле. У меня хорошее жилье, мне хорошо платят, и моя зарплата приходит вовремя. Я чувствую себя хорошо в полтавской команде, и намерен воспользоваться своим пребыванием здесь, чтобы расти, а в будущем продлить контракт, который связывает меня с Ворсклой. Почему бы и нет", – рассказал Кане в интервью Bamada.net.

Напомним, в текущем сезоне Ибрахим провел за Ворсклу 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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